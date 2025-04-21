Молодой саратовский ИП стал фигурантом дела о мошенничестве на 8,5 млн рублей

Волжский районный суд Саратова признал 20-летнего индивидуального предпринимателя (ИП) из областного центра виновным по уголовному делу о мошенничестве на сумму свыше 8,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Фигурант получил три года исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые требования на 8,5 млн руб.

Как выяснилось, с марта по сентябрь 2022 года фигурант прошел верификацию на портале «PRO.Культура РФ» и тем самым присоединился к программе «Пушкинская карта». Далее он создал видимость проведения интерактивного урока «История России» и организовал продажу на мероприятие билетов, каждый из которых стоил 5 тыс. руб.

Взамен ИП предлагал владельцам карт компенсацию от 500 до 700 руб. В дальнейшем он получил от государства деньги, равные стоимости билетов. Речь идет о сумме более 8,5 млн руб.

Павел Фролов