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Казань впервые в истории России примет малазийский урбанистический форум

Казань станет первым российским городом, где состоится малазийский урбанистический форум. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС сообщила глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Республики Татарстан Талия Минуллина.

Казань впервые в истории России примет малазийский урбанистический форум

Казань впервые в истории России примет малазийский урбанистический форум

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Казань впервые в истории России примет малазийский урбанистический форум

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам госпожи Минуллиной, форум пройдет в рамках выставки недвижимости.

«Это выездное мероприятие из Малайзии. Впервые оно будет проходить в России в партнерстве с Казанским Приволжским федеральным университетом», — сказала глава АИР Татарстана.

Артём Дергунов

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