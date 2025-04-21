Казань впервые в истории России примет малазийский урбанистический форум
Казань станет первым российским городом, где состоится малазийский урбанистический форум. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС сообщила глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Республики Татарстан Талия Минуллина.
Казань впервые в истории России примет малазийский урбанистический форум
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По словам госпожи Минуллиной, форум пройдет в рамках выставки недвижимости.
«Это выездное мероприятие из Малайзии. Впервые оно будет проходить в России в партнерстве с Казанским Приволжским федеральным университетом», — сказала глава АИР Татарстана.