Заведения Казани откроют летние веранды с 1 мая. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сезон летних веранд в Казани начнется с 1 мая

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сезон летних веранд в Казани начнется с 1 мая

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Рестораторы понимают ценность и важность летних веранд для казанцев и гостей города и всегда готовятся к их открытию заранее. Сегодня веранды уже являются украшением города, каждый предприниматель вкладывает средства в интерьерные решения, понимая, что это дополнительный источник привлечения как туристов, так и местных жителей. 1 мая мы откроем свои двери на летних верандах», — рассказала она.

На сегодняшний день 30–40% ресторанов Казани уже готовы к открытию летних веранд, а некоторые из них уже функционируют.

Дарья Сайфиева