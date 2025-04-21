На автодороге в Волгодонском районе в ДТП погиб ребенок

В Волгодонском районе Ростовской области в ДТП погиб ребенок. Авария произошла 20 апреля, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля ВАЗ 21102 не справился с управлением недалеко от автодороги «Ростов – Семикаракорск – Волгодонск». Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате ДТП на месте погиб четырехлетний ребенок, еще двоих детей госпитализировали с травмами.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Прокуратура Ростовской области контролирует ход и результаты расследования.

Мария Хоперская