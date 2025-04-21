В Очерском округе пропали двое подростков

В Очерском округе ведутся поиски двух потерявшихся подростков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Сигнал поступил вчера поздно вечером. Один из мальчиков позвонил маме и сообщил, что потерялись в лесу и замерзли. Последний раз выходили на связь в два часа ночи,— написал глава региона.— Поиски ведутся без перерыва с ночи. Сейчас идут попытки запеленговать телефон потерявшихся детей».

Пропавших детей ищут сотрудники краевой службы спасения, полицейские, специалисты МЧС России, кинолог, волонтеры и охотники — всего 27 человек и 13 единиц техники. В поисках задействованы также четыре квадрокоптера.