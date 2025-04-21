Профориентационную работу со школьниками ведут 12% нижегородских работодателей

Мероприятия по профессиональной ориентации школьников в Нижнем Новгороде проводят 12% предприятий. Такие данные получил портал SuperJob по итогам опроса, проведенного 3-16 апреля 2025 года.

Среди родителей школьников 8% сообщили, что у них на работе такие мероприятия проводятся. Еще 51% хотели бы, чтобы их руководство организовало на предприятии работу, которая дает школьникам возможность определиться с будущей карьерой.

Заинтересованность в профориентационных мероприятиях больше свойственна родителям до 40 лет — более половины из них хотят, чтобы их работодатель организовал работу со школьниками.

Андрей Репин