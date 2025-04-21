В Ярославле сбили 13-летнюю девочку на самокате
В Ярославле 20 апреля автомобиль Great Wall сбил девочку 2012 года рождения, которая ехала на самокате. Об этом сообщили в областном УМВД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Авария произошла в 15:00 в поселке Творогово на 18-й линии. За рулем машины находился 58-летний водитель. После столкновения ребенку назначили амбулаторное лечение.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.