В Новороссийске полицейские задержали поджигателя автомобиля KIA

Новороссийске полицейские установили подозреваемого в поджоге автомобиля KIA, припаркованного во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали 32-летнего приезжего из соседней республики в результате оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемый поджег автомобиль KIA, тем самым нанеся его владелице ущерб на сумму более 500 тыс. руб.

«Полицейские выяснили, что подозреваемый повредил принадлежавший потерпевшей KIA из ревности»,— уточнили в пресс-службе полиции.

Следственным подразделением отдела полиции Центрального района УМВД России по Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый заключен под стражу.

Алена Воробьева