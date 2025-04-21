Назначены два замначальника главного управления туризма Челябинской области

Первым заместителем начальника главного управления координации развития туризма в Челябинской области назначена Динара Мухомедьярова, заместителем — Александра Митенкова. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации.

Главное управление координации развития туризма образовано из одноименного управления, которое входило в структуру аппарата губернатора и правительства региона. Ранее Динара Мухомедьярова была замначальника в этом ведомстве. Александра Митенкова руководила отделом государственной экологической экспертизы, разрешительной деятельности и особо охраняемых природных территорий в областном министерстве экологии.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», главное управление координации развития туризма в Челябинской области как отдельная структура начало работу с 1 февраля. Начальником стала Анастасия Понькина, которая до этого возглавляла управление в составе аппарата регионального правительства.

Виталина Ярховска