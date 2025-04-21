«Первый Трест» приступил к передаче ключей второго литера ЖК «Новатор»

Группа компаний «Первый Трест» начала передавать владельцам ключи от квартир во втором литере ЖК «Новатор» на улице Энтузиастов. Ключи получили почти 400 семей.



Фото: ООО «ГК Первый Трест»

«Новатор» — один из самых крупных жилых комплексов Уфы. Его площадь превышает 150 тыс. кв. м. Квартиры комплекса представлены как классическими вариантами, так и редкими форматами семейных квартир с увеличенными окнами. Внешний облик ЖК «Новатор» также выгодно отличает его от застройки района: объемы зданий будто собраны из отдельных блоков, этот подход позволил архитекторам поиграть с этажностью и усилить визуальный эффект.

Новый комплекс расположен в географическом центре Уфы, в окружении магазинов, спортивного и строительного гипермаркетов, в паре минут от крупного торгового центра, кафе и ресторанов. В радиусе километра от ЖК «Новатор» также расположены детские сады и школа.

Фото: ООО «ГК Первый Трест»

Строительство ЖК «Новатор» ведется в рамках программы проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ», что обеспечивает контроль за работами со стороны банка, дает гарантию успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу-счетах и возможность перевести нужную сумму на счет безналичным платежом.

Фото: ООО «ГК Первый Трест»

«Мы рады объявить о завершении одного из этапов строительства нашего жилого комплекса. Это стало возможным благодаря слаженной работе всей команды нашей компании и соблюдению сроков. Уверен, новый дом станет уютным местом для жизни каждого владельца квартиры», — отмечает генеральный директор ГК «Первый Трест» Ильдар Гарипов.

Купить квартиру в ЖК «Новатор» можно в ипотеку и за наличный расчет. Узнать подробнее о новом комплексе и покупке квартиры вы можете по телефону: +73472242530 или в офисах продаж: ул. Рудольфа Нуреева, 5; ул. Цюрупы, 30 (Клубный дом «Соты»).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

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Фото: ООО «ГК Первый Трест»

ООО ГК «Первый трест»