В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Ульянова-Ленина с 22:00 25 апреля до 06:00 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в ночь с 25 на 26 апреля перекроют движение по улице Ульянова-Ленина

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани в ночь с 25 на 26 апреля перекроют движение по улице Ульянова-Ленина

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Это связано с ремонтом тепловых сетей на участке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Закрытым окажется участок дороги между домами № 57/2 и № 50 по улице Ульянова-Ленина.

Артём Дергунов