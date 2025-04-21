В Казани в ночь с 25 на 26 апреля перекроют движение по улице Ульянова-Ленина
В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Ульянова-Ленина с 22:00 25 апреля до 06:00 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В Казани в ночь с 25 на 26 апреля перекроют движение по улице Ульянова-Ленина
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Это связано с ремонтом тепловых сетей на участке», — говорится в сообщении пресс-службы.
Закрытым окажется участок дороги между домами № 57/2 и № 50 по улице Ульянова-Ленина.