С марта 2025 года хлеб на Ставрополье подорожал на 12%

С марта 2025 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в Ставропольском крае возросла на 10-12%. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на министерство экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Рост розничных цен на пшеничный хлеб закономерен и обусловлен повышением оптово-отпускных цен товаропроизводителей, связанных с увеличением себестоимости производства. Основными причинами роста являются повышение затрат на сырье, энергоносители, горюче-смазочные и упаковочные материалы, а также заработную плату»,— прокомментировали в ведомстве.

Несмотря на рост цен, стоимость пшеничного хлеба в регионе остается на 7,8% ниже среднероссийского уровня. В настоящее время розничная цена составляет 99,76 руб. за кг, тогда как в среднем по России этот показатель равен 108,21 руб.

Николай Аксенов