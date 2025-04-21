В Краснодарском крае объем кредитования наличными за март вырос на 23%

Объем кредитования наличными в Краснодарском крае в марте 2025 года увеличился на 23% по сравнению с февралем. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным организации, в марте банки выдали жителям региона 51,49 тыс. кредитов на 9,45 млрд руб. Количество сделок выросло на 1%, объем — на 23%. Средний размер кредита в крае также увеличился вслед за общероссийским трендом. В целом по стране за март было выдано 1,28 млн кредитов наличными на 219,17 млрд руб., что на 15% больше, чем в феврале.

В ОКБ уточнили, что несмотря на рост к февралю, в годовом выражении рынок кредитов наличными продолжает снижаться. По сравнению с мартом 2024 года объем выдач по России сократился на 64%, а количество — на 58%. Средний срок кредитования уменьшился с 33 до 23 месяцев, а средний размер кредита снизился на 13% — до 171 тыс. руб.

В топ-5 регионов по объемам кредитования наличными в марте также вошли: Москва – 87,83 тыс. кредитов на 23,25 млрд руб. (по сравнению с февралем кол-во +3%, объем +17%), Московская область — 73,88 тыс. кредитов на 16,47 млрд руб. (кол-во +3%, объем +15%), Санкт-Петербург — 37,89 тыс. кредитов на 9,72 млрд руб. (кол-во без изменений, объем +17%), Свердловская область — 46,34 тыс. кредитов на 7,39 млрд руб. (кол-во +1%, объем +6%).

Анна Гречко