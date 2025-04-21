АО «БЭСК» привлекает специалистов

АО «БЭСК» приняло участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Проффест. Работа России. Время возможностей», которая состоялась 18 апреля в уфимском Конгресс-холле «Торатау». 115 работодателей предложили несколько тысяч вакансий, в основном, в производстве, строительстве, энергетике, здравоохранении, образовании и торговле. ООО «Башкирэнерго» также представило свои вакансии.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Энергетики рассказали соискателям о структуре компании, условиях работы, программе поддержки молодых специалистов, которые впервые устраиваются в группу компаний АО «БЭСК».

В городах республики производственные отделения ООО «Башкирэнерго» также приняли участие в ярмарках трудоустройства.

В рамках проффеста состоялось обсуждение самых разных проблем. Одной из ключевых площадок проффеста стал HR-клуб, в рамках которого выступила и Член Правления – директор по управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК» Юлия Казанская. Она инициировала возвращение субсидированного найма для молодежи и призвала принять меры на уровне республики, позволяющие сократить отток трудовых ресурсов из региона.

ООО «Башкирэнерго»