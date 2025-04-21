В Лаишевском районе Татарстана на трассе М-12 мотоциклист сбил лося и погиб. Об этом сообщает «Татар-информ».

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Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане мотоциклист сбил лося на трассе М-12 и погиб

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью. 21-летний водитель, управляя мотоциклом «Кавасаки», сбил лося и впоследствии от полученных травм скончался на месте.

По предварительным данным, причиной аварии стало значительное превышение скорости.

В июле прошлого года, прокуратура Татарстана потребовала от ГК “Автодор” установить на М-12 дорожные знаки и ограждения чтобы предотвратить выход на трассу диких животных. Такие меры были озвучены после того как надзорное ведомство проанализировало ряд ДТП, по результатам выяснилось, что некоторые участки трассы не соответствуют ГОСТу.

Артём Дергунов