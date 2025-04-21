В Татарстане мотоциклист сбил лося на трассе М-12 и погиб
В Лаишевском районе Татарстана на трассе М-12 мотоциклист сбил лося и погиб. Об этом сообщает «Татар-информ».
В Татарстане мотоциклист сбил лося на трассе М-12 и погиб
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Инцидент произошел ночью. 21-летний водитель, управляя мотоциклом «Кавасаки», сбил лося и впоследствии от полученных травм скончался на месте.
По предварительным данным, причиной аварии стало значительное превышение скорости.
В июле прошлого года, прокуратура Татарстана потребовала от ГК “Автодор” установить на М-12 дорожные знаки и ограждения чтобы предотвратить выход на трассу диких животных. Такие меры были озвучены после того как надзорное ведомство проанализировало ряд ДТП, по результатам выяснилось, что некоторые участки трассы не соответствуют ГОСТу.