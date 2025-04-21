Гандболистки команды «Ростов-Дон» привезли домой кубок победителя

В решающем матче 14-го Кубка России сезона 2024-2025 годов гандболистки клуба «Ростов-Дона» продемонстрировали превосходство, обыграв «Астраханочку» со счетом 31:26. Таким образом, команда одержала убедительную победу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Наши девушки проявили командный дух и вновь доказали, что ростовский гандбол — это сила, традиции и высокий уровень!», – прокомментировал победу ростовских гандболисток врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Спустя три года кубок России вновь вернулся в Ростов-на--Дону.

«Эта победа — результат упорного труда, безграничной преданности и командного духа.

Я искренне поздравляю наших спортсменок и тренерский состав с этим блестящим достижением! Вы вдохновляете нас своим примером и показываете, что вместе мы можем достичь любых высот», поддержал Юрия Слюсаря в ленте своего телеграм-канала глава ростовской администрации Александр Скрябин.

«Благодарю тренерский штаб, команду и всех, кто поддерживает ростовский гандбол. Искренние поздравления! Девчонки, спасибо!», – заключил господин Слюсарь.

Валентина Любашенко