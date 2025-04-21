Экс-министра экономразвития Самарской области устроили на Куйбышевазот

Бывший министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов спустя полмесяца после увольнения нашел новую работу. Как сообщил источник «Ъ-Волга», он на прошлой неделе занял должность заместителя генерального директора по взаимодействию с органами власти ПАО «Куйбышевазот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Дмитрий Богданов возглавлял минэкономразвития около 7 лет и считался одним из последних представителей команды экс-губернатора Дмитрия Азарова. Его карьера начиналась в тольятинском технопарке «Жигулевская долина», после чего он два года занимал пост заместителя председателя Ульяновской области.

В отставку с поста министра экономического развития Самарской области господин Богданов ушел 25 марта 2025 года «по собственному желанию», оставив в своем Telegram-канале следующее сообщение:

«Дорогие друзья, завершил работу в правительстве Самарской области! Очень важный и ответственный период в жизни! Каждый рабочий день, каждый реализованный проект, каждая встреча и возможность служить своему региону и своей стране - это счастье!»

Временно исполняющим обязанности министра в настоящее время указана Любовь Иванова, ранее она работала врио заместителя министра — руководителя департамента прогнозирования и стратегического планирования развития региона.

Алексей Алексеев