Экспорт зерна из Ростовской области снизился в два раза в 2025 году

В марте из Ростовской области на экспорт было отправлено 813 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Большая часть от всего объема — 529 тыс. тонн — экспортирована из морских портов Ростовской области, а с перевалкой в порту Кавказ — 284 тыс. тонн, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Для сравнения, в марте 2024 года объем экспорта из Ростовской области составил 1,9 млн тонн, т.е. отгрузки упали почти в 2,4 раза. Помесячные объемы экспорта зерна с Дона стабильно снижаются начиная с ноября прошлого года.

Эксперты уточняют, в целом грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 62,6 млн тонн, на 11,6% меньше, чем в 2025 году. Грузооборот порта Ростова-на-Дону рухнул на 19,5% — до 2,9 млн тонн. В других южных портах тоже фиксируют падение: в Новороссийске грузооборот упал на 8,7% и составил 39,3 млн тонн, в Тамани снизился на 3,4% — до 7,8 млн тонн. Хуже всего ситуация на Кавказе, где снижение достигло 31,6% — грузооборот составил 3,1 млн тонн. Только в Туапсе наблюдается увеличение грузооборота на 8,2% — до 5,3 млн тонн.

Одна из причин снижения отгрузок — уменьшение рентабельности экспорта на фоне укрепления рубля и роста внутренних цен на пшеницу, считают в ведомстве.

Валентина Любашенко