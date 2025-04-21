В Краснодаре представили программу празднования Дня Победы

Власти Краснодара опубликовали подробную афишу мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. Как сообщает пресс-служба администрации города, запланировано более 200 локальных событий для жителей и туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Программа включает запуск музыкального трамвая, фестиваль духовых оркестров, инсценировки, выставки, кинопоказы, экскурсии и автомотопробег с ретротехникой. Ветеранов поздравят концертами у домов, а памятники украсят художественной подсветкой с 3 по 11 мая.

С 1 по 4 мая в кинотеатре «Болгария» бесплатно покажут киноэпопею «Освобождение». С 5 по 12 мая участники движения «Пост №1» будут нести Почетную Вахту Памяти у Вечного огня на Площади Памяти Героев и в парке «Чистяковская роща».

7 и 8 мая по городу запустят праздничный «Трамвай Победы», а в парке 30-летия Победы с 7 по 9 мая будет работать интерактивная площадка «Военный городок». 8 мая пройдет фестиваль духовых оркестров.

В День Победы состоятся церемонии возложения цветов к памятникам, на улицах будут раздавать Георгиевские ленты. На ул. Мачуги растянут ленту длиной 1,4 тыс. метров — по числу дней Великой Отечественной войны. Ветеранов поздравят фронтовые концертные бригады.

На Главной городской площади в рамках проекта «Страна Героев» будут транслировать ролики о ветеранах.

Глава Краснодара Евгений Наумов в эфире «Радио Маяк. Краснодар» сообщил, что все памятники и мемориалы будут круглосуточно охраняться, а правоохранительные органы перейдут на усиленный режим работы.

Анна Гречко