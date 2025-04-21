В РПЦ выступили против обязательного присвоения СНИЛС и ИНН

Присвоение ИНН и СНИЛС не должно носить обязательного характера, заявил «РИА Новости» врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по церковной благотворительности протоиерей Михаил Потокин. Так он отреагировал на письмо афонских монахов, предложивших предусмотреть добровольную выдачу личного номера.

ИНН — это 12-значный идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС — уникальный номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.

По мнению Священного синода РПЦ, ИНН, СНИЛС и «прочие номера» «не несут в себе чего-то духовно отрицательного». Однако в РПЦ обеспокоены «чрезмерным контролем государства над личностью». «Считаем, что не должно быть обязательным для человека присвоение этих номеров»,— уточнил Потокин.

Протоиерей убежден, что личная жизнь человека, его расходы и местонахождение «должны контролироваться лично им, а не кем-то со стороны». «У кого в руках находится информация про нас? Если у государства, слава Богу, хорошо. А если у злоумышленников будет информация про ваши все банковские операции, счета, они вас просто обворуют, как это сейчас и бывает»,— добавил он.

Афонские монахи на прошлой неделе направили письмо властям Греции по поводу обязательного присвоения персональных номеров гражданам. Священный кинот монастырей Афона обратил внимание, что Европейская директива не предусматривает такого обязательства, поэтому предлагается сделать его добровольным, сообщало агентство церковных новостей Romfea.