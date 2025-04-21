ФК «Сочи» разгромил «Аланию»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 29-го тура Первой лиги на своем поле взял верх над «Аланией». Встреча закончилась со счетом 4:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории противостояния с «Аланией» пока рано делать выводы. Единственный очный матч прошел в первом круге этого сезона и завершился результативной ничьей — 1:1. Если коллектив из Владикавказа борется за выживание в турнирной таблице, то сочинские футболисты продолжают борьбу за выход в российскую Премьер-лигу.

Счет в матче открыли сочинцы на 32-й минуте после точного удара Набиля Абердена. На 60-й минуте Артем Макарчук удвоил преимущество «Сочи». На 72-й минуте Максим Кайнов сделал счет крупным. А уже в компенсированное время Павел Мелешин поставил точку в этом противостоянии. В итоге убедительная победа «Сочи» со счетом 4:0.

После 29 матчей в Первой лиге сочинские футболисты имеют в активе 50 очков и идут на четвертом месте турнирной таблице. В следующем туре сочинцы сыграют 26-го апреля на выезде с «Чайкой» из села Песчанокопского Ростовской области. Соперник занимает 12-е место.

Евгений Леонтьев