Среди работающих татарстанцев 75% не сталкиваются с конфликтами на работе, об этом свидетельствуют данные аналитиков hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 75% татарстанцев никогда не конфликтуют на работе

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ 75% татарстанцев никогда не конфликтуют на работе

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В целом 58% трудоустроенных жителей республики заявили о дружной атмосфере на работе. Нейтральными свои отношения с коллегами считает 23% опрошенных, а напряженными — 12%.

О конфликтах с руководителями сообщило 16% участников опроса, а о разногласиях с коллегами — 11%.

Среди конфликтующих с начальством больше всего работников профобласти «Медицина, фармацевтика» (35%).

Дарья Сайфиева