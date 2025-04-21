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75% татарстанцев никогда не конфликтуют на работе

Среди работающих татарстанцев 75% не сталкиваются с конфликтами на работе, об этом свидетельствуют данные аналитиков hh.ru.

75% татарстанцев никогда не конфликтуют на работе

75% татарстанцев никогда не конфликтуют на работе

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

75% татарстанцев никогда не конфликтуют на работе

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В целом 58% трудоустроенных жителей республики заявили о дружной атмосфере на работе. Нейтральными свои отношения с коллегами считает 23% опрошенных, а напряженными — 12%.

О конфликтах с руководителями сообщило 16% участников опроса, а о разногласиях с коллегами — 11%.

Среди конфликтующих с начальством больше всего работников профобласти «Медицина, фармацевтика» (35%).

Дарья Сайфиева

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