75% татарстанцев никогда не конфликтуют на работе
Среди работающих татарстанцев 75% не сталкиваются с конфликтами на работе, об этом свидетельствуют данные аналитиков hh.ru.
75% татарстанцев никогда не конфликтуют на работе
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
В целом 58% трудоустроенных жителей республики заявили о дружной атмосфере на работе. Нейтральными свои отношения с коллегами считает 23% опрошенных, а напряженными — 12%.
О конфликтах с руководителями сообщило 16% участников опроса, а о разногласиях с коллегами — 11%.
Среди конфликтующих с начальством больше всего работников профобласти «Медицина, фармацевтика» (35%).