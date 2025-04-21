Число банкротств компаний на Кубани выросло на 17,5%

Число корпоративных банкротств в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года увеличилось до 67 — на 17,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные «Федресурса» (fedresurs.ru), собранные на основе сообщений арбитражных управляющих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России количество новых процедур банкротства компаний в первом квартале 2025 года достигло исторического минимума за весь период наблюдений с 2011 года.

Количество введенных наблюдений составило 1184, что на 31,6% меньше показателя января—марта 2024 года. Число открытых конкурсных производств снизилось на 22,1%, до 1629, а заявленных намерений кредиторов обратиться в суд с заявлениями о банкротстве компаний — уменьшилось на 39,1%, до 4205.

«Кредиторы все менее активно банкротят своих должников, предпочитая механизмы внесудебной реструктуризации, в том числе из-за удорожания ликвидационных процедур после повышения судебных пошлин»,— прокомментировал руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

В Москве количество сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств сократилось на 19%, до 388, в Московской области — до 159 (-25%), в Санкт-Петербурге — до 106 (-24%). В Республике Коми показатель вырос на 1300% — с 1 до 14, в Ямало-Ненецком автономном округе — на 366%, с 3 до 14, в Тверской области — на 360%, с 5 до 23 сообщений.

Наталья Решетняк