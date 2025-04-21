В Уфе проводят проверку по факту возгорания школьного автобуса

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания школьного автобуса на Затонском шоссе в Уфе. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, автобус «ПАЗ» загорелся сегодня утром во время движения. Детей в салоне не было, водитель обжег кисть и доставлен в больницу. Пожарные локализовали горение.

Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины случившегося, проверит исполнение законодательства в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации школьного транспорта. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— отмечается в релизе.

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе организовал доследственную проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), сообщает управление СКР по Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», автобус принадлежит средней школе села Старокурмашево.

Майя Иванова