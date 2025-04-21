В Томске откроют постоянную экспозицию «Русский путешественник»

В Томске 23 апреля откроется первое в городе географическое пространство «Русский путешественник», посвященное кругосветной экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей». Как сообщили в региональном отделении Русского географического общества, пространство рассчитано на открытые лекции, мастер-классы и кинопоказы по географической тематике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране Фото: Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране

«Сердце пространства — это выставка, посвященная экстремальной кругосветной экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей», руководителем которой был томич Евгений Ковалевский, а главой Берегового штаба выступала руководитель Томского областного отделения Русского географического общества Юлия Калюжная»,— рассказали в организации. Экспедиция продлилась три года и четыре месяца и завершилась 6 ноября 2024 года. За это время экипаж прошел 65 тыс. км, посетив 32 страны.

Выставка включила редкие артефакты из разных стран, карты, дневники, приборы и личные вещи Евгения Ковалевского. Ожидается, что с лекциями и мастер-классами в «Русском путешественнике» выступят выдающиеся российские и зарубежные эксперты. В частности, приглашения отправлены испанскому кругосветчику Альваро Маричилару и российскому путешественнику Федору Конюхову.

Михаил Кичанов