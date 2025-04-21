В Оренбуржье площадь ландшафтного пожара увеличилась до 2,3 гектара

В Оренбургской области продолжается борьба с ландшафтным пожаром, который начался на востоке региона вечером в воскресенье, 20 апреля. В настоящее время огнем охвачена территория у населенных пунктов Ижберда и Белошапка в Гайском районе, а также железнодорожной станции Губерля в Новотроицке. Об этом сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Горит сухая трава, общая площадь, пройденная огнем, достигла 2300 га. Тушение осложняет труднодоступная местность и сильный ветер»,— говорится в сообщении.

В настоящее время угрозы населенным пунктам нет. Никто не погиб и не пострадал.

Распространение огня остановлено. Пламя тушат 17 сотрудников и четыре единицы техники МЧС России. Также задействованы 36 человек и 11 единиц техники других структур и организаций.

Георгий Портнов