Пермский производитель велосипедов выбрался из убытков, но снизил выручку

Пермское ООО «Форвард», управляющее одноименным предприятием по производству велосипедов, раскрыло информацию о финансовых результатах за 2024 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 1,6 млрд руб., что ниже показателя предыдущего года на 25,6% (в 2023-м — 2,2 млрд руб.). При этом чистая прибыль организации за отчетный период составила 1,4 млн руб. Годом ранее «Форвард» демонстрировал убытки в размере 20,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что владельцем 10% долей ООО «Форвард» стала Екатерина Кузьмичева. В конце декабря 2024 года она также была назначена гендиректором компании. Остальными 90% долей общества владеет предприниматель Олег Корякин.

ООО «Форвард» зарегистрировано в 2009 году. Компания управляет мощностями обанкротившегося велосипедного завода «Велта». Предприятие выпускает городские, спортивные, туристические и детские велосипеды, а также электросамокаты. В 2023 году «Форвард» возобновил выпуск велосипедов «Кама», которые изготавливались на «Велте» с 1970-х по 1990-е годы.