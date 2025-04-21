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В Адыгее продолжают поиски унесенного рекой 11-летнего мальчика

Спасатели Адыгеи продолжают поиски ребенка, унесенного рекой Белой. По информации пресс-службы ГУ МЧС по республике, поиски проводятся вдоль береговой линии и по акватории реки вниз по течению, территория разделена на участки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Адыгея

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Адыгея

20 апреля вблизи поселка Никель Майкопского района 11-летний мальчик, приехавший с родителями из Краснодарского края, поскользнулся на берегу и упал в воду. Отец пытался спасти сына, однако его старания не увенчались успехом.

По факту происшествия Следственным управлением СК России по Республике Адыгея организована проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Наталья Решетняк

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