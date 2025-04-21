В Туве 10 тыс. человек остались без электричества после снегопада

В нескольких муниципалитетах Тувы снегопад привел к аварийным отключениям электроснабжения. В результате без электричества осталось 10 тыс. человек, сообщила пресс-служба правительства республики.

За последние сутки снег выпал в центральной и восточной частях региона, высота снега местами достигает 10 мм. По данным на сегодняшнее утро, 21 апреля, в Туве отключены 193 трансформаторные подстанции. К устранению аварий на электросетях привлечено 14 бригад и 16 единиц техники.

Основная часть отключений электричества пришлась на город Кызыл. Городские детсады №30, 28, 27, 21, 19, 18, 9 и 25 не принимают детей, школы №1 и №16 со второй смены перешли на дистанционный формат. Службы очищают от снега участки дорог в Кызыле, Кызылском, Тес-Хемском, Монгун-Тайгинском, Каа-Хемском, Дзун-Хемчикском, Пий-Хемском и Барун-Хемчикском районах. В течение дня ожидается усиление ветра до 19–24 м/с и гололедица.