Страдающим целиакией саратовцам повысят размер ежемесячного пособия до 8 тысяч

В Саратовской области хотят повысить ежемесячное пособие для жителей, которые страдают целиакией. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Соответствующий законопроект уже направлен в облдуму. Указанная мера поддержки доступна саратовцам старше 18 лет, а также одному из родителей ребенка с таким заболеванием.

Ожидается, что ежемесячная денежная выплата достигнет 8 тыс. руб. Повышение пособия планируется с 1 мая текущего года.

Павел Фролов