В Челябинске перекроют площадь Революции из-за репетиции парада Победы

Площадь Революции в Челябинске перекроют для пешеходов 21 апреля из-за репетиции парада Победы. Движение транспорта по проспекту Ленина не ограничивается, сообщает пресс-служба управления культуры администрации города.

Для пешеходов площадь сегодня будет закрыта с 16 до 21 часа. В это время здесь пройдет первая репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения войск в честь Дня Победы. Управление культуры просит пешеходов заранее планировать свой маршрут.

Виталина Ярховска