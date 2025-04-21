Полиция проверяет факт грубого обращения с ребенком в Кореновске

Полиция Кореновска начала проверку после появления в интернете видеозаписи, на которой женщина грубо обращается с ребенком в коляске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

«Отдел МВД России по Кореновскому району проводит проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей»,— сказано в сообщении.

Видеозапись, как, предположительно, бабушка наказывает плачущего ребенка, была сделана случайными прохожими. Правоохранители зарегистрировали материал и в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Лия Пацан