Полиция проверяет факт грубого обращения с ребенком в Кореновске
Полиция Кореновска начала проверку после появления в интернете видеозаписи, на которой женщина грубо обращается с ребенком в коляске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю
«Отдел МВД России по Кореновскому району проводит проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей»,— сказано в сообщении.
Видеозапись, как, предположительно, бабушка наказывает плачущего ребенка, была сделана случайными прохожими. Правоохранители зарегистрировали материал и в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.