В Астрахани возбудили дело против директора УК за хищение 2,5 млн рублей

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил уголовное дело о хищении денежных средств собственников многоквартирного дома (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении директора управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, с декабря 2023 года по февраль 2025 года фигурант заключил с собственниками многоквартирного дома в Кировском районе договоры управления. При этом реестр лицензий региона и государственная информсистема ЖКХ не включали в себя данных о его организации.

Служба жилищного надзора Астраханской области неоднократно отказывалась вносить сведения об указанном здании в реестр многоквартирных домов, поскольку не было необходимых документов. Вместе с тем управляющая компания направляла жильцам платежные документы, и те вносили по ним оплату. В общей сложности фигурант похитил у собственников жилых помещений свыше 2,5 млн руб.

Павел Фролов