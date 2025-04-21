За сутки в трех ДТП на Кубани погибли пять человек

Пять человек погибли и один пострадал в трех дорожно-транспортных происшествиях, произошедших за сутки на дорогах Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Последняя авария случилась около 20:00 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. Водитель ВАЗ-2121 «Нива» в возрасте 34 лет выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN. Автомобилист скончался на месте до прибытия медиков.

Ранее в тот же день произошло ДТП на автодороге Саратовская — Мартанская под Горячим Ключом. По предварительным данным, водитель «Лада Приора» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель и женщина-пассажир погибли на месте, еще одна пассажирка скончалась во время реанимационных мероприятий. Личности погибших устанавливаются.

Также около 16:30 в Гулькевичском районе на трассе Гулькевичи — Новоукраинское — Шевченко 18-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии 19-летний пассажир погиб на месте, а водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

Наталья Решетняк