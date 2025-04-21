Бывший замминистра в ЛНР возглавил департамент в Новосибирской области

Руководителем департамента молодежной политики Новосибирской области назначен Василий Носков. О кадровом решении губернатор Андрей Травников сообщил на оперативном совещании 21 апреля.

«Для Василия это возвращение после длительной командировки на родину… Последние три года он работал в Луганской народной республике, в правительстве Луганщины на позиции заместителя министра спорта, культуры и молодежной политики»,— представил чиновника глава области.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее пост руководителя департамента молодежной политики Новосибирской области занимал Сергей Федорчук. В конце 2024 года он покинул пост, в настоящее время возглавляет новосибирскую городскую организацию ЛДПР.

Валерий Лавский