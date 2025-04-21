В Госдуме хотят ограничить число попыток сдачи мигрантами теста по русскому языку

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который ограничивает количество попыток для тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Согласно ему, детям предлагается два года на прохождение теста. С текстом законопроекта ознакомилось ТАСС.

В случае непрохождения теста, ребенок может пройти дополнительное обучение и попробовать сдать экзамен еще раз через три месяца. Если законопроект примут, то всего у школьника будет 8 попыток. Проект в ближайшее время внесут в Госдуму.

По мнению господина Нилова, закон позволит исключить возрастную разницу между учащимися, так как пока иностранец «учился русскому языку, он мог не осваивать основную программу». «Если разница в возрасте в один год в детском коллективе не так значительна, то разница в два года уже является дискомфортной как для самих учащихся, так и для преподавательского состава»,— сказано в пояснительной записке документа.

С 1 апреля тест на знание языка проводят в школах России. Согласно закону, весь экзамен записывается на видео, а устные ответы ребенка фиксируются на аудио.

Подробнее — в материале «Ъ» «После балла».