В Татарстане 12-летний мальчик погиб в ДТП с квадроциклом

12-летний мальчик погиб в ДТП с квадроциклом в Пестречинском районе на северо-западе Татарстана. Он находился на пассажирском сидении квадроцикла, которым управляла 15-летняя девочка. Она получила серьезные травмы. Об аварии сообщили в региональном управлении МВД.

В ведомстве уточнили, что девочка выехала с разделительной полосы и столкнулась с попутно двигавшимся автомобилем Skoda, которым управлял 41-летний водитель. Детей госпитализировали, мальчик погиб в больнице, сообщили в региональной прокуратуре. О состоянии водителя автомобиля не сообщается.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии работают автоинспекторы, уточнили в региональном МВД. Проверку произошедшего контролирует прокуратура региона. На место ДТП выехал помощник прокурора Пестречинского района Нияз Габидуллин.