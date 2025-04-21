Хранилище Гохрана обустроили в суде

В Москве к финалу подошел процесс по уголовному делу предпринимателя Андрея Щодро, который обвиняется в мошенничестве при обустройстве хранилища Гохрана. СКР считает, что он завысил стоимость установленного оборудования, а при проведении работ использовал не тот инструмент, который был указан в контракте. Подсудимый и его защита настаивают, что все работы были произведены по закону, в соответствии с условиями договора и установленными Минстроем нормативами, что подтверждают и само это ведомство, и эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Дорогомиловском суде столицы завершилось судебное следствие по уголовному делу гендиректора ООО «АПИР-проект» Андрея Щодро. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушение на такое же преступление (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) РФ. Уголовное дело было возбуждено в середине 2021 года следственными управлением СКР по ЦАО Москвы на основании материалов ФСБ, потерпевшей стороной признан Гохран РФ.

В деле два эпизода, оба касаются контракта, заключенного в июле 2018 года компанией Андрея Щодро «АПИР-проект» и Гохраном РФ. Соглашение предусматривало расширение хранилища госучреждения, поставку соответствующего оборудования и проведение монтажных и пуско-наладочных работ.

По версии следствия, при поставке вентиляционного оборудования для хранилища Андрей Щодро приобрел его не у производителя, а у посредника, что привело к завышению стоимости вентиляции.

Кроме того, говорится в деле, при проведении работ в хранилище подчиненные предпринимателя по его указанию предъявили счет на оплату алмазных дисков, хотя заказчик пришел к выводу, что при работах диски не использовались, а проводилась резка алмазными канатами. Поскольку деньги компании-подрядчику Гохраном переведены не были, следствие квалифицировало этот эпизод как покушение на мошенничество. В общей сложности, по подсчетам СКР, Гохрану был причинен ущерб на несколько десятков миллионов рублей.

Сам Андрей Щодро и его защита настаивают на отсутствии состава преступления как такового. «Контракт был исполнен полностью, в соответствии с проектной документацией, без каких-либо нареканий,— сказал “Ъ” Андрей Щодро.— Даже у обвинения нет претензий к характеристикам поставленного в рамках контракта оборудования, срокам, качеству и объемам работ. У заказчика их тоже нет и не было. Оборудование и сейчас работает без нареканий. Договор выполнялся в рамках твердой цены, с учетом всех имеющихся рисков, принятых на себя коммерческой компанией». Предъявленное ему обвинение предприниматель считает надуманным.

«В суде был допрошен поставщик вентиляционного оборудования, и он пояснил, что цена устанавливается с учетом рынка, курса, логистики, условий оплаты, срочности и других факторов. Как можно судить, завышенная она или нет. Кроме того, вентиляция полностью соответствовала техническому заданию, заказчик все проверил и принял. В противном случае можно было бы говорить об ограничении конкуренции, а вот это уже было бы нарушением закона,— недоумевает предприниматель.— Более того, мы представили суду расчеты стоимости работ, проведенных методом канатной резки, в федеральных расценках. Она оказалась выше, чем при использовании дисков, и обошлась бы дороже самому заказчику. В чем же здесь может быть преступный умысел и само событие преступления? Ко всему прочему заказчиком было получено, присвоено и не оплачено оборудование для автоматизированной системы хранения. Попытки получить его обратно после расторжения договора в гражданских судах также не увенчались успехом. Оно и в настоящий момент находится во владении заказчика».

Адвокаты отмечают, что действующее законодательство позволяет исполнителю подобных контрактов в процессе реализации проекта определять способы и методы работ — главное, чтобы их объем и качество соответствовали указанным в проектно-технических условиях договора и вписывались в его цену.

В подтверждение своей позиции защита бизнесмена представила суду ответ Минстроя (имеется в распоряжении «Ъ») на направленный адвокатами запрос. В министерстве подтвердили, что Градостроительный кодекс разрешает при исполнении контрактов с твердой окончательной ценой не учитывать те сметные расчеты, которые производились на стадии выполнения проектных работ, до подписания самого договора.

Такую же позицию изложил в суде и свидетель, участвовавший в прошлом в разработке нормативов в этой сфере. Он, в частности, подтвердил версию защиты о том, что при составлении сметы будущего контракта в ней указываются те или иные виды работ и задействованного в них инструмента лишь для того, чтобы определить общую стоимость строительного проекта.

Однако при реализации контракта подрядчик может самостоятельно использовать любые методы, способы и средства производства, необходимые для практической реализации необходимых инженерных решений.

«Мы считаем необходимым возвращение дела прокурору для устранения допущенных при расследовании недостатков,—сказал “Ъ” представитель защиты бизнесмена.— Мы убеждены в том, что нарушений закона Андрей Щодро не допустил. Следствие неверно трактует действующую на момент якобы совершенных преступлений нормативную базу в строительстве, в том числе касающуюся работ и оборудования, которые предусматривались контрактом с Гохраном. Во всех нормативных документах однозначно указывается, что расчеты на проектной стадии подготовки договора предназначены лишь для определения его цены и не имеют никакого значения при непосредственном производстве работ и поставке оборудования, поскольку не учитывают реальных издержек исполнителя. Практически не существует ни одного строительного проекта, реально отражающего все издержки по его реализации. Поэтому та же резка не дисками, а канатами нарушением не является, хотя даже в проектной документации предусматривались работы именно канатным способом и "иные способы" проведения работ. Мы будем настаивать на принятии судом положений действующего законодательства РФ в области строительства, с учетом мнения Минстроя РФ и соответствующих профильных строительных специалистов. Это особенно важно, поскольку подобные расхождения в трактовке положений нормативно-правовых актов РФ достаточно часто встречаются в уголовных делах, а это влияет на предпринимательский климат в стране».

Александр Александров