Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении школьника в Чебоксарах
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по информации о противоправных действиях двух школьников в Чебоксарах. Об этом сообщает Информационный центр СК России.
Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении школьника в Чебоксарах
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По данным СМИ, 17 апреля 2023 года в одной из чебоксарских гимназий двое учащихся избили сверстника. Мать пострадавшего заявила, что нападения продолжаются уже несколько месяцев, однако руководство школы не принимает должных мер.
В настоящее время проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин потребовал доложить о промежуточных результатах и принятых решениях. Контроль за ходом расследования осуществляет центральный аппарат СК РФ.