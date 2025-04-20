Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по информации о противоправных действиях двух школьников в Чебоксарах. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении школьника в Чебоксарах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении школьника в Чебоксарах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным СМИ, 17 апреля 2023 года в одной из чебоксарских гимназий двое учащихся избили сверстника. Мать пострадавшего заявила, что нападения продолжаются уже несколько месяцев, однако руководство школы не принимает должных мер.

В настоящее время проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин потребовал доложить о промежуточных результатах и принятых решениях. Контроль за ходом расследования осуществляет центральный аппарат СК РФ.

Влас Северин