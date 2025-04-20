Магнитные бури обрушатся на Ставрополье 21 апреля

Ставропольский край ожидают две волны магнитных бурь: первая начнется 21 апреля и продлится до вторника, вторая прогнозируется 24 апреля. Об этом на своем сайте сообщают Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

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Для минимизации влияния геомагнитных бурь специалисты советуют придерживаться режима дня, обеспечивать полноценный сон и избегать физического и эмоционального истощения. Также рекомендуется практиковать умеренные физические нагрузки, техники релаксации и дыхательные упражнения.

Магнитные бури представляют собой колебания в магнитосфере Земли, возникающие из-за солнечных вспышек и выбросов плазмы.

Николай Аксенов