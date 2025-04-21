«Игра еще не закончена»

На этой неделе ожидается подписание так называемой ресурсной сделки между Украиной и США. Ранее Киев и Вашингтон одобрили соответствующий меморандум о намерении. Владимир Зеленский заявил, что сторонам удалось прийти к компромиссу по наиболее проблемным моментам. Дональд Трамп также выразил уверенность, что на этот раз проблем с подписанием не возникнет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что данное соглашение — шаг к установлению нового миропорядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Украина и США приняли меморандум о намерениях заключить многострадальную ресурсную сделку. Непросто складывается ее судьба. Однако сейчас Дональд Трамп назвал конкретную дату окончательного подписания — 24 апреля. Конечно, все может в последний момент сорваться. Прецеденты, как мы знаем, были, но пока есть настрой все-таки этот процесс завершить.

Владимир Зеленский ранее сообщил, что в документ внесены необходимые изменения, и теперь он не выглядит таким ужасным, как считалось ранее. Дональд Трамп просил исключить политическую составляющую — речь идет о исключительно о компенсации затрат Америки на помощь Украине. То есть это не способ достичь мира, однако последняя от этого только выиграет.

Вникать в подробности не будем. Но, собственно, почему договор называли ужасным? Потому что была и, видимо, остается угроза потери экономического суверенитета государства, поскольку необходимо отдавать немалую часть прибыли в течение очень долгого периода времени. Впрочем, это также открывает возможность для инвестиций. И главное, наверное, заключается в том, что страна должна сохраниться как независимый субъект международного права. Иначе с кого спросить в случае невыполнения условий договора? Так что для господина Зеленского, наверное, есть прямой смысл сказать да.

Не секрет, что и с Россией также обсуждаются совместные проекты и тоже на определенных условиях. Самый интересный из них — возобновление транзита российского газа в Европу под американским контролем. Это, в частности, предусматривает и восстановление «Северных потоков», а также украинского транзита. Примечательно, если еще буквально месяц-два назад все это выглядело чем-то из области фантастики, то сейчас, напротив, подобное становится реальностью.

То есть США, по сути дела, укрепляются как империя. Однако она видоизменяется, вместо идеологической становится больше экономической, финансовой. Теоретически РФ это вполне могло бы устроить. И понятно почему — никто ни будет требовать соблюдать общепринятые у них там, на Западе, нормы и принципы. Не будут подсылать как нам своих агентов, дабы они раскачивали лодку и насаждали все эти догмы. Впрочем, неизвестно, что хуже. Диктовать условия они все равно будут и даже можно предположить, что с большим рвением, поскольку речь идет о конкретной прибыли, а не о размытых ценностях.

Более того, Россия и Украина, по сути, оказываются в одной лодке. И та и другая страна будет по-своему зависеть от Америки. Получается интеграция поневоле, хотя бы посредством газовой трубы.

Не очень это похоже на многополярный мир. И низвержение Америки с поста председателя земного шара — получается, что она только укрепляется на троне. Вот и Европа готова сопротивляться, но в целом предпочитает договариваться. К слову, и Китай с высокой долей вероятности пойдет на определенный компромисс.

Похоже, что поделить мир на равных пока что не получается. И Украине это по-своему выгоднее. Хотя бы потому, что она не претендует на мировое лидерство. И даже американский контроль тоже во благо, ибо поможет нанести удар по коррупции и прочих сопутствующих явлениях. Хотя, конечно, игра еще не закончена. В первую очередь нужно добиться прекращения огня. А с этим все совсем неоднозначно. Но правила игры в масштабах планеты Земля на сегодня уже поменялись, и как раньше точно не будет. Это уже неоспоримо.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе