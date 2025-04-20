Более 2 тысяч человек приняли участие в Пасхальном крестном ходе в Екатеринбурге

По предварительным подсчетам, около 2,4 тыс. человек приняли участие в Общегородском Пасхальном крестном ходе, сообщили в Екатеринбургской епархии. Тысячи верующих прошли сегодня от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови, шествие возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

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По традиции, молитвенное шествие началось с великой Пасхальной вечерни в Свято-Троицком соборе и прошло по центральным улицам уральской столицы через часовню святого Александра Невского, храм-колокольню «Большой Златоуст» и часовню-храм святой Екатерины до Храма-на-Крови.

Во главе колонны пронесли Благодатный огонь, который ночью доставили в Екатеринбург из Иерусалима.