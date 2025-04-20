В Ярославской области построят 20 новых спортивных объектов

До 2027 года в Ярославской области будет возведено более 20 объектов, в том числе ФОКи со льдом, бассейном, площадки ГТО, стадионы. Об этом сообщили в правительстве региона. В 2024 году доля населения области, занимающегося спортом, достигла 55,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волейбольбный центр в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Волейбольбный центр в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

«В 2024 году численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 585 тысяч человек, что на 34 тысячи человек больше, чем в 2022 году. Количество спортивных сооружений в отчетном году составило 2693 единицы»,— рассказал губернатор Михаил Евраев, выступая с отчетом о работе правительства региона в 2024 году в Ярославской областной думе.

В прошлом году в Ярославле открыли первую очередь волейбольного центра и начали реконструкцию бассейна «Лазурный». В Рыбинске строится крытый ледовый корт, в Тутаеве — ледовая арена, в Кузнечихе — модульный спортивный комплекс, а в Любиме — физкультурно-оздоровительный комплекс. В Ярославле также построили Центр спортивных единоборств. Совместно с Российским футбольным союзом введены новые футбольные поля, а в ближайшее время начнут строительство стадиона в Борисоглебском, Центра единоборств в Гаврилов-Яме и спортзала в Угличском округе.

Для поддержки физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ярославской области созданы 26 муниципальных центров тестирования и 35 мест тестирования для обучающихся. В прошлом году к тестированию по комплексу ГТО приступили более 35,6 тыс. жителей региона, из которых 14 817 получили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия.

«Впервые в регионе спорт вышел на второе место – после дорожного хозяйства – по объему федерального финансирования. Внимание к развитию инфраструктуры огромное. Несмотря на закрытие ряда федеральных программ, продолжаем строить новые объекты»,— рассказала заместитель председателя Правительства Ярославской области Вера Даргель.

Антон Голицын