Инвестмонеты начеканят по максимуму

ЦБ запланировал рекордный за последние пять лет выпуск инвестиционных монет. Тираж может составить 2 млн штук — вдвое больше чем в этом году, пишут «Известия» со ссылкой на статистику регулятора. Половина из них придется на золотые монеты «Георгий Победоносец». На бирже драгоценный металл продолжает устанавливать исторические максимумы. На днях впервые была превышена планка в $3,3 тыс. за унцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @centralbank_russia Фото: @centralbank_russia

Высок ли спрос на инвестиционные монеты? И с чем связан план ЦБ увеличить их тираж? На эти вопросы “Ъ FM” ответил аналитик группы компаний «Монетаинвест» Роман Отливанчик: «С победы Дональда Трампа на президентских выборах в США на первое место выходит запрос на физические активы, в данном случае золото. Поменялась позиция Банка России по отношению к рынку монет. Такая долгосрочная стратегия хорошо ложится на изменения мира. Тренд на золото растет, и крупные американские банки предоставляют таргеты все выше и выше. И последнее, что мы увидели, — $4,5 тыс., но в нашем понимании может быть и выше, в сторону $5-6 тыс. И под этот тренд Центральный банк определяет объемы.

Спрос на инвестиционные монеты стабильный и высокий. Вся розница "сидит" сейчас в депозитах, а крупный капитал заходит в золото. Крупные клиенты, которые вкладываются в инвестиционные монеты — профессионалы из бизнеса. Основным потребителем монет на рынке сейчас является Сбербанк. Несмотря на то, что он может купить монету напрямую у ЦБ, видимо, объема чеканки на сегодняшний момент не хватает. И "Сбер" весь март месяц скупал золото с наценкой 7% выше рынка. И он, соответственно, покупает их огромными лотами. Может спокойно 2-3 тыс. монет купить. Поэтому рынок мигрирует в сторону крупных банков.

Дело в том, что золото хорошо абсорбирует инфляцию, вот эту излишнюю денежную массу, высасывает лишнюю ликвидность. Потому что, если ее оставлять, она будет уходить в рынок потребления. Видимо, Центральный банк решает задачу, чтобы убрать лишние деньги, которые золото может связать на большой срок. Золото покупают все-таки не на один месяц, а на десять лет и больше».

По данным Всемирного совета по золоту, в 2024 году россияне приобрели 75,5 т драгоценного металла — это максимум с 2013 года. Правда, показатель включает также ювелирные изделия и слитки. Большинство россиян при этом предпочитают покупать отечественные инвестиционные монеты, хотя спрос на зарубежные тоже остается, говорит вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский: «Есть монетные дворы в Москве и Санкт-Петербурге, они подчиняются Гознаку, то есть заказ идет от него. На самом деле ЗУП дает Центральный банк, он же все монеты и продает. То есть монетные дворы отгружают в ЦБ, регулятор раскидывает монеты среди дилеров, банков, вот, и дальше по цепочке они попадают к людям. У нас самая популярная монета — это "Георгий Победоносец", причем он есть в разной развесовке: трехграммовые маленькие монетки, 7,7 г — она называется четверть унции, 1/2 унции и 1 унция, это 31 грамм.

У нас на рынке есть и российские, и зарубежные монеты, но большим спросом пользуются отечественные. Самая продаваемая в мире в прошлом году золотая инвестиционная монета — это "Венский филармоникер" (Wiener Philharmoniker). В России до сих пор продаются Крюгерранды. Но глобально из зарубежных на первом месте "филармоникер", на втором "Австралийский кенгуру". Крюгерранд, к сожалению, утратил свой статус, хотя это была как бы самая массовая инвестиционная монета в 2000-х.

Что касается качества, проблема пятен, например, свойственна всем монетам. Периодически на них появляется патина, я видел ее, например, на американском "Бизоне". Периодически встречаются какие-то недостатки в чекане. Наши монетные дворы официально это отрицают, мол, это какие-то загрязнения. И на самом деле все отмывается. То есть я сам отмывал такие монеты».

Власти тем временем ужесточают контроль за оборотом золотых слитков и монет. За это выступал Минфин, по его мнению, существуют риски вывоза драгметалла за рубеж «в карманах». Недавно Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому российские банки обязаны будут отчитываться перед Росфинмониторингом о сделках клиентов по покупке и продаже драгоценных металлов. Поправки к так называемому антиотмывочному закону еще должны быть рассмотрены Советом федерации и утверждены президентом. Они вступят в силу через 120 дней после официальной публикации закона.

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Андрей Загорский