В районе Соленого озера под Батайском загорелся камыш

Недалеко от Соленого озера около 14:00 был зафиксирован ландшафтный пожар. Как сообщает портал «Батайское время», загорелся камыш, клубы дыма были отчетливо видны с разных районов Батайска. На месте ЧП работали, как минимум, четыре единицы техники и 12 спасателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Ранее в Ростове на улице Журавлёва днем загорелось бесхозное строение. После возгорания огонь перекинулся на другие рядом стоящие заброшенные здания. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать огонь на 300 кв. м. В тушении участвовали 33 сотрудинка МЧС с привлечением 10 спецмашин. В 14:59 пожар был ликвидирован.

Сергей Иванов