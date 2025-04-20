Главред RT Симоньян: Кеосаян в коме реагирует на слова и действия

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о состоянии мужа, режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, который находится в коме после пережитой в конце декабря 2024 года клинической смерти. В интервью программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» она поделилась, что Тигран Кеосаян начал реагировать на внешние стимулы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян в 2023 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян в 2023 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Тигран отвечает. Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: „Солнышко, если ты меня слышишь, моргни“. Он моргает. Я ему что-то говорю: „Пойдем домой, пойдем домой!“ Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает»,— сказала госпожа Симоньян и добавила, что муж сжимает пальцы на руках и ногах в ответ на ее прикосновения.

Состояние режиссера в течение первого месяца после трагедии оставалось без изменений — он не реагировал на окружение, не открывал глаз. Начиная с конца января 2025 года стали наблюдаться первые признаки реакции. Хотя врачи пока не дают прогнозов, учитывая индивидуальность каждого случая и сложности состояния.

Маргарита Симоньян ежедневно посещает мужа в больнице и поддерживает с ним общение. Госпожа Симоньян поделилась, что первые недели провела в палате, почти не выходя и постоянно молясь. Она поблагодарила всех, кто молится и поддерживает Тиграна Кеосаяна.