Полиция изъяла у челябинца 4 тыс. немаркированных пачек сигарет

В Челябинске полиция изъяла у местного жителя 4 тыс. немаркированных пачек сигарет. По предварительным данным, их стоимость составляет не менее 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Правоохранители нашли табак в торговом павильоне одного из крупных оптово-розничных рынков Челябинска. С предпринимателем продолжаются разбирательства. Изъятые сигареты направили на исследование. За продажу немаркированных сигарет челябинцу может грозить уголовная ответственность.