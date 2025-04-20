В ресторане «Джонджоли» в центре Москвы произошел пожар

В центре Москвы на Пятницкой улице загорелся грузинский ресторан «Джонджоли». По данным столичного управления МЧС, возгорание произошло из-за вспышки жировых отложений в мангале во время приготовления пищи, передают «Известия».

Эвакуация посетителей и сотрудников заведения не понадобилась, пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарные и спасатели, которые оперативно локализовали очаг возгорания. На видеозаписи с места событий видно, как над зданием поднимаются клубы дыма.

Ресторан расположен по адресу: Пятницкая улица, 26. Согласно сервису «Яндекс Карты», сейчас по улице затруднено от Голиковского переулка до Чугунного моста (рядом с Малым Москворецким мостом).