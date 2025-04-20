В Ростовской области после ЧП восстановлено движение судов на гидроузле

Движение судов на Кочетовском гидроузле в Ростовской области было восстановлено в 14:50 мск после аварии с теплоходом «Альфа». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Ночью 20 апреля теплоход «Альфа» при заходе в камеру гидроузла совершил навал носовой частью судна на нижние ворота. По данным МЧС, никто из 12 членов экипажа не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. Носовая часть «Альфы» получила значительные повреждения. Движение судов было остановлено.

После инцидента Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Объединенная судостроительная корпорация предлагала запретить эксплуатацию ветхих судов на российских водах в связи с подобными происшествиями.

Кочетовский гидроузел находится на реке Дон в районе города Семикаракорск. Навигация на этом участке Азово-Донского бассейна началась 1 апреля с прохода танкера «Аура». Для ликвидации последствий ЧП привлекли силы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — десять человек и четыре единицы техники.