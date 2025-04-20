При атаке дрона в Белгородской области ранения получили двое детей

В Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата в селе Нечаевка пострадали два ребенка и женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, все пострадавшие находятся в больнице.

Господин Гладков отметил, что атака была направлена именно на мирных жителей: «Оператор дрона видел, что пытается убить детей». В связи с последними событиями губернатор призвал жителей приграничья воздержаться от посещения кладбищ.

За последние сутки армия Украины выпустила по территории Белгородской области 79 беспилотников. В Шебекинском муниципальном округе российским военным удалось уничтожить 20 из 25 дронов. В результате ударов были разрушены две хозяйственные постройки и поврежден один гражданский автомобиль.